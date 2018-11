Postimees TV: ka kabriolett kõlbab WRC-sarja kiiruskatsetele hullama

Väidetavalt on F-Type ehitatud vastavalt Rahvusvahelise Autoliidu FIA reeglitele, aga millistest reeglitest jutt käib, seda ei mainita. Igatahes on masinatel on 2-liitrine turbomootor, mis välistab näiteks WRC-sarja, kus kasutatakse 1,6-liitrilisi turbomootoreid. Võimsust jääb ka Jaguaril puudu – 300 hobujõudu WRC-sarja 380 vastu.