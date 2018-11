WRC-tiitliheitlus: ilmaportaalid ei ennusta head

Kahjuks mitte. Probleemiks on neljapäevane öö vastu reedet. Yr.no lubab lihtsalt paduvihma, weather.com ja BBC äikest, millele järgnevad sajuhood kuni kella neljani välja. Kõige positiivsem (Tänaku seisukohalt) on Accuweatheri prognoos, mis väidab, et äikesevihm lõppeb kell kolm hommikul, mis jätaks kruusateedele viis tundi kuivamisaega.

Ära need selle ajaga ilmselt kuivada ei jõua. Ogier' rivaalide plussiks on õhutemperatuur mõistlikult soe ehk mingi niiskus võiks teedelt ära aurustuda. Päike tõuseb võistluskeskuses homme 5.43, aga katsed on metsa vahel, kuhu see eriti ei paistaks, ja pealegi on vahelduva pilvisuse prognoosides märgitud, et pigem on taevas pilvine. Kahte ja poolt tundi päikese poolt teede kuivatamist seega ilmselt ei tule.