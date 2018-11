Urmas Sõõrumaa suur plaan: kuidas panna kõik Eesti koolilapsed sportima

Urmas Sõõrumaa, kas olete nõus, et spordikongressist on kujunenud jututuba, kus tehakse rohkem sõnu ja vähem tegusid?

Kõik spordi ja liikumise eest vastutajad peavad midagi ette võtma! Loeme pidevalt ajalehest, kui halvas seisus on meie koolilaste tervis ja kehakaal. Vanemaealised hakkavad aga Norra ja Rootsi eakaaslastest 16–17 aastat varem arstide vahet käima. Kui palju sadu miljoneid makse on jäänud laekumata töölt puudutud aja tõttu ja kui palju sadu miljoneid kulutatud haigekassa vahendeid?

Laste ja noorte spordi juhtimine ja rahastamine peab läbima põhjaliku uuenduskuuri. Pearahasüsteem on käibel olnud vähemalt 15 aastat ja oma aja lihtsalt ära elanud. See hõlmab spordiklubide juures umbes 110 000 inimest. Laias laastus sama suur on laste hulk, kes ei kuulu pearaha saajate hulka ehk regulaarselt spordiga ei tegele. Neil ei ole vastavat võimalust, arusaama ega kodust motivatsiooni. Hullem veel: suur osa nendest, kes käivad trennides, ei saa seal piisavalt tähelepanu. Treeneri tähelepanu koondub andekamatele ja usinamatele. Nad küll liigutavad, aga mitte eriti läbimõeldult. Mille peale ma küsin: miks me seda teeme?