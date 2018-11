Postimees Austraalias. Mis on Ogier'l, aga Tänakul ja Neuville'il mitte?

«Ainus asi, mis mul on, aga neil mitte, on ... MM-tiitel. See annab mulle kindlasti võimaluse olla veel rahulikum. Muidugi, kui ma kuuenda MM-tiitli võidaksin, oleksin väga-väga õnnelik, aga see ei muudaks enam minu elu. Elu esimest tiitlit jahtida on aga vähe teine tunne ja see muudab palju: sa kas oled maailmameister või ei ole.»

Ogier võitis täna hommikul ka testikatse, edestades 0,2 sekundiga Tänakut ja norralast Andreas Mikkelseni. Prantslase sõnul ei tasu aga testikatse tulemusi niivõrd pingsalt vaadata, seda enam, et ilmataat võib peagi võistlusel oma korrektuurid teha.

#RallyAustralia shakedown as it stands now:

1. OGIER 2'53.8 (4 runs)

2. Mikkelsen / Tänak +0.2s

4. Neuville +0.3s

5. Breen +0.8s#WRC 🇦🇺 pic.twitter.com/GVuS558wt1 — Sébastien Ogier (@SebOgier) November 15, 2018

«Eelmisel aastal sadas siin tihedat vihma ning see oli väga-väga keeruline. Aga pigem võtaksime vihma, sest see on kõigile keeruline kui kuiva ilma, mis annab mõnele eelise. Ootame ja vaatame. Kindlasti on selle nädalavahetuse kõige otsustavam päev reede.»

Ogier' edu Neuville'i ees on kolm punkti, Tänak jääb prantslasest maha 23 punktiga.