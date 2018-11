Saaremaa palkas vigastatud Rivera asemele kogenud Poola sidemängija

Rivera põlv vajab operatsiooni ja seetõttu lõpetati temaga leping. Rivera asemele tõi Saaremaa poolakast sidemängijale Lukasz Makowski, kes kaks viimast hooaega mängis Indykpol AZS Olsztyni meeskonnas ja saavutas möödunud aastal Poola kõrgliigas neljanda koha. Lisaks erinevatele Poola meeskondadele on Makowski mänginud ka Saksamaa kõrgliigas. Makowskil on pikkust 187 sentimeetrit ja vanust 29 eluaastat.

Makowski on juba Saaremaal kohal ja kõik paberid on klubil korda aetud selleks, et mees saaks osaleda juba nädalavaetusel mängudes Daugavpilsi ja Jekabpilsiga. Samuti on mees rivis ka CEV Challenge karikasarja mängudes Prantsusmaa klubi Poitiers vastu.