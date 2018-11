Täna: kas Eesti koondis avab lõpuks Rahvuste liigas võiduarve?

Eesti koondise peatreener Martin Reim tõdes enne kohtumist, et kindlasti tuleb Budapestis märksa keerulisem mäng kui oli Tallinnas, kuid kuna meeskond soovib võidelda selle nimel, et jääda püsima C-liigasse, üritatakse kindlasti ka rünnata ning ainult kaitses passimisel pole mõtet.

Peatreener lisas, et oktoobrikuine 3:3 viigimäng Tallinnas oli igas mõttes omapärane, kuid nüüd on tähtis leida tasakaal. «Kui eespool mängijaid pole, siis momente ei teki. Kui rohkem mehi on ees, siis tekib jälle küsimus, kuidas tagumised hakkama saavad. Eks see mäng on suur väljakutse, kuid oleme eelmise mängu eksimustest järeldused teinud,» lausus Reim.