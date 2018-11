Chelsea't ähvardab kahe aasta pikkune mängijate ostmise keeld

Salajased dokumendid viitavad sellele, et 19 Chelsea'i poolt ostetud noormängija puhul on üleminekut tehtud erinevaid rikkumisi, kusjuures 14 mängijat 19st olid ostu sooritamise hetkel alla 18-aastased. Nende hulgas ka ründaja Bertrand Traore, kes soetati 2013. aastal.

Chelsea ise on välja öelnud, et antud olukorra uurimise ajal tehakse täielikult koostööd FIFA liikmete ja ametnikega, et antud segases loos selgust saada. Dokumentide järgi ähvardab Chelsea't süüdi mõistmise puhul kahe aasta pikkune mängijate ostmise keeld ja 50 000 euro suurune trahv.