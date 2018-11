Postimees Budapestis. Martin Reim: vastane oli parem, igas asjas

Selle tempoga me üks-üks olukordades hakkama ei saanud, pidime üksteist julgestama ja vajusime aina allapoole. Seetõttu ka palli hoidmine ja surve alt välja tulek oli halb. Ungari oli tunduvalt parem kui meie ning domineeris ja kontrollis seda mängu korralikult. Kaitses neil väga probleeme ei olnud ja kui me ka palli võitsime, oli raske surve alt häid lahendusi leida,» võttis Reim kohtumise kokku.

Ta lisas, et pühapäevases mängus minnakse Kreeka vastu kindlasti maksimaalselt pingutama, kuigi on selge, et D-liigasse langemisest pääsu pole.