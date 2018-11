Postimees Austraalias: Tänak on vaatamata kuuendale kohale ralliga rahul

«Olen üldiselt päris rahul, auto on olnud hea,» rääkis Tänak reedesel teeninduspausil. «Esimesed kaks katset olin ettevaatlikum, vaatasin ette ja hoidsin tagasi. Viimasel pingutasin ja seal tuli ka üks «kena» hetk. Aga üldiselt on tunnetus ja kiirus olemas.»

Jutt käib kolmandal kiiruskatsel juhtunust. Tänak ehmatas oma poolehoidjad ära, kui All Live otse-eetris oli järsku näha, kuidas ta poolviltu teepervel sõitis.

Meie rallimees kirjeldas juhtunut: «Teel oli koht, kus oli hüpe, muhk, lohk ja veel üks muhk. Kõik need koos tegid auto kummaliseks ja kergeks. Järgmisesse kurvi ei saanud me enam sisse keerata, vajusime välja ja tabasime tagaosaga valli. Sellega tuli rehv veljelt maha ja pidime tühja rehviga lõpuni sõitma. Aga ikka parem sõita nii kui sinna pidama jääma,» sai Tänak juhtunu üle juba naerda.

Need riukalikud nukid, mis teiste seas ehmatasid ka Neuville'i on teele pandud Austraalia RMK poolt, et teed ei muutuks vihmarohkel perioodil läbitamatuks. Madalamates kohtades on need lohud praegugi vett täis ja Tänaku sõnul muudab see sõitjate elu väga raskeks.

«Neid nukke on nii palju ja kõik on erinevad: mõned on kõrgemad, mõned madalamad, mõned erinevate nurkade all. Isegi teisel läbimisel on neis kohtades keeruline. Paar tükki järjest võivad tunduda normaalsetena ja siis järgmine on midagi hoopis teistsugust. Keeruline on teada, mida see bump teeb,» selgitas eestlane.

Kui palju Tänak tagasi hoiab? «Sõidan oma kiirust, nii et enesetunne on okei. Esimese ja teise katse peal me nii väga ei üritanud, viimasel üritasime rohkem. Teisel ja kolmandal katsel oli palju libedam, lahtist kruusa oli hästi palju.»