Mikkelsen teel olnud traktorist: mis kuradit siin toimub?

Mikkelsen läbis katse ühele kiirele lõigule paigutatud heinapallidest šikaani ja avastas siis end silmitsi veel ühe, seekord ootamatu, takistusega. Kiiruskatsel liikles (õnneks küll tee ääres) suur traktor, mis kohe päris kindlasti poleks pidanud keset rallit seal olema.

Väidetavalt oli traktor rajal, et nihutada tagasi Jari-Matti Latvala poolt paigast lükatud heinapalle. Austraalia ralli korraldajad on aga kinnitanud, et traktor oli rajale heinapalle sättima läinud omavoliliselt.

«Pärast nukki jäi šikaanini sõita veel 100 meetrit. Lähenesime nukile ning nägime rajakohtunikku lehvitamas. (Kaardilugeja) Andres ütles mulle, et ma jääks seisma, kuid ta ütles seda vahetult enne nukki. Jõudsin veidi hoogu maha tõmmata ning nägin, et traktor sõidab raja ääres,» kirjeldas Mikkelsen juhtunut.

«Pidurdasin ning suutsin šikaanist ja traktorist mööduda. Küsisin, et mis kuradi asi toimub? Kas me peatume ja teavitame kohtunikke?» jätkas Mikkelsen.

«Andres ütles mulle, et jätkaksin sõitmist. Pärast šikaani tuli veel üks nukk, mida mul päris täpselt legendis kirjas polnud, sõitsime liiga kiiresti ja olimegi teelt väljas,» ütles Mikkelsen.

«Metsikut loodust võib Austraalias oodata, ent tee peal olev traktor on täiesti teine maailm. Mõtlesin, et ehk oleksime pidanud peatuma ning kohtunikega rääkima. Ütlema neile, et nad katse peataksid. Igatahes meie ralli on nüüd rikutud,» oli Mikkelsen pettunud.