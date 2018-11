Venelased uhkustavad: üle 2500 dopinguproovi ja ainult üks patustaja

Üldiselt on dopinguproovidega nii, et kui nende tulemused on negatiivsed, siis neist ei räägita. Uudiseks muutuvad alles keelatud aineid sisaldavad proovid. Venemaa sporti on aja viimastel aastatel nii palju dopingujuttudega rapitud, et nemad teatavad uhkusega ka puhastest sportlastest.