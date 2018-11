Postimees TV: LeBron Jamesi meelishobiks on iseendale jagatavad resultatiivsed söödud

James kipub iseendale antud sööduga lahendama rünnakuid, kus ta on uisapäisa korvi suunas tuhisenud. Ühel hetkel saab sammudesse läinud James aru, et seis on hapu, jooks lähedal ja korvi ta otse ei viska. Tema lahendus taolistele olukordadele on mõnusalt ülbe: James saadab palli vastu korvilauda, nopib ise lauapalli ja vajutab selle siis läbi rõnga.