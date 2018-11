Suurturniir Tallinnas – tulemusest tähtsam on eestlase harimine

«Kui vaadata, mitmel olümpiaalal saaks Eestis korraldada tiitlivõistlusi, siis väga palju neid ei leia,» selgitab Eesti alaliidu peasekretär Harri Lill, kes on EMil kahes ametis – korralduskomitee liige ja Eesti meeskonna kapten. «Muidugi pole curling maailmamastaabis nõnda suur ala, aga see on telesündmus, mida vaatab üle maailma vähemalt 25 miljonit inimest – USAs, Kanadas, kogu Euroopas.»

Kui maailma jaoks toodab Eurosport telepilti Tondiraba jäähalli põhiareenilt, siis meie rahvusringhääling on kaameratega kohal väiksemas saalis, et tuua Eesti publikuni B-divisjonis heitlevate sportlaste sooritused – seda minimaalselt kaheksa paaritunnise matši jagu.

«Tegelikult see ongi meie eesmärk selle EMiga – teha ala rahvale nähtavamaks. Kuni inimesed ei tea, et selline ala nagu curling on olemas, on ka raske neil seda mängima hakata,» selgitab Lill.