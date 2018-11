Postimees Ateenas. Kreeka uus peatreener õpib alles oma hoolealuseid tundma ja Eestist suurt midagi ei tea

«Ausalt öeldes pole ma Eesti mänguga kuigi tuttav, õpin alles enda meeskonda tundma. Kuid meil on kaks päeva aega, et Eesti mängu analüüsida ja nende vastu võimalikult hästi esineda,» ütles 65-aastane treener, kes sai oma tuleristsed koondise eesotsas alles neljapäeval, kui 1:0 alistati Soome.

Sellise skooriga võidust siiski ei piisa, et alagrupi võidu nimel heidelda, kuid Anastasiadis jäi hoolealuste etteaste ja suhtumisega väga rahule. Eriti kiitis ta esitust kaitsefaasis, kuid samas tõdes, et palliga mängu osas tuleb juurde panna.

Kuigi alagrupi võitu kreeklased enam püüda ei saa, minnakse peatreeneri kinnitusel homme Eesti vastu täie pühendumisega, et kindlustada alagrupi teine koht. Samuti tahab ta näha, et koondisesse kaasatud vähemkogenumad pallurid kasutaksid oma võimalust ning tõestaks, et väärivad kohta rahvusesinduses.