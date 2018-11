Mis saab 2026. aasta olümpiast, mida keegi korraldada ei taha?

Teisipäeval teatas Kanada linn Calgary, et võtab oma kandidatuuri tagasi, sest rohkem kui 56 protsenti linna elanikest oli olümpiamängude korraldamise vastu.

Esialgu soovis 2026. aasta olümpiamängude korraldusõigust seitse linna. Praeguseks on alles jäänud vaid kaks – Stockholm ja Itaalia linnade ühiskandidatuur. Kuid neilgi on probleeme, sest kohalikud elanikud pole olümpiamängude korraldamise suhtes just kõige positiivsemalt meelestatud.