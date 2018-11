Eesti võistkonnad kohtuvad EMi avamängudes Inglismaa ja Türgi esindustega

Eesti naiskonna kapteni Marie Turmanni sõnul on võistkonna eesmärgiks näidata Eestile head curlingut. «Ükski tiim ei tule võistlustele kaotama. Meie eesmärk on jõuda nii kõrgele kui võimalik,» kommenteeris Turmann.

Täna kohtub Eesti naiskond oma esimeses mängus Inglismaa esindusega. Eesti asub maailma edetabelis 18. ja Inglismaa 20. kohal. Möödunud aasta EMil saavutas Eesti Inglismaa naiskonna üle võidu tulemusega 8:5. «Mäng Inglismaa vastu tuleb põnev, kuid keeruline. Eelmisel aastal me küll võitsime neid pealtnäha suure ülekaaluga, kuid nemad tegid vea ja see tõi meile väga palju punkte. Nagu meiegi on nad võistlusele tulnud läbi valikmängude ja tegemist on tugeva võistkonnaga. Neil on väga hea tiimitöö ja nad oskavad väga hästi kive asetada ehk panna kivid pessa nii, et neid ei saa hästi kätte,» tõi Turmann välja.

Tugevamad tiimid naiste B grupis on Türgi, Ungari ning Norra, kellega Eesti naiskond kohtus möödunud aasta EMil B grupi pronksimängus. «Kõik võistkonnad on üsna võrdse tasemega ja kedagi ei tohi alahinnata,» lisas Eesti naiskonna kapten.

Eesti meeskond mängib täna õhtul Türgi esinduse vastu. Eesti meeskonna kapteni Harri Lille sõnul on võistkond heas vormis ja tuju on hea ning see loob eeldused heaks mänguks. «B grupis on tase väga ühtlane. See tähendab, et iga võistkond võib kõiki võita ja ka kõigile kaotada,» tõi Lill välja.

Eesti esimene vastane Türgi meeskond on viimastel aastatel olnud B grupi esiotsas ning ka maailmareitingu tabelis ollakse Eesti meeskonnast eespool. «Meie taktika on mängida konservatiivset curlingut. Mäng kestab 2,5 tundi ning me ei püüa suurt punktide ülekaalu, vaid peamine, et mängu lõpus oleks punkte vastasest rohkem,» ütles Lill.

Eesti naiskonnas mängivad Liisa Turmann, Erika Tuvike, Heili Grossmann, Kerli Laidsalu ja kapten Marie Turmann. Võistkonna treener on Nicole Strausak (Šveits). Eesti naiskond asub hetkel maailma edetabelis 18. kohal. B grupis on Eesti naistest kõrgemal positsioonil Norra (15) ja Ungari (16). Eesti esindus saab B grupis kokku Norra, Ungari, Türgi, Inglismaa, Poola, Slovakkia, Hispaania, Leedu ja Sloveenia naiskondadega.

2017. aasta Euroopa meistrivõistlustel saavutas Eesti naiskond (kapten Marie Turmann) B grupis 3. koha, mis tähendas, et esimese riigina jäädi välja 2018. aasta A grupist.

Eesti meeskonnas mängivad Euroopa meistrivõistlustel Mikk Reinsalu, Karl Kukner, Ingar Mäesalu, Tanel Toomväli ja kapten Harri Lill. Meeskonna treener on Kristian Lindström (Rootsi). Eesti meeskond on maailma edetabelis 32. kohal. B grupis saab Eesti meeskond kokku Tšehhi, Hispaania, Prantsusmaa, Ungari, Läti, Slovakkia ja Türgi esindustega. Eesti alagrupi eeldatavad tugevamad on Tšehhi, Hispaania, Türgi ja Läti.

Möödunud aasta EMil mängis Eesti curlingumeeskond (kapten Harri Lill) B grupis ning tagas endale õiguse jätkata B grupis ka 2018. aastal.