Postimees Ateenas. Martin Reimi jõulusoov: et novembrit kalendris ei olekski

«Ühest küljest pole meil justkui millegi nimel võidelda. Kuid teisest küljest on meil soov mängida viimane mäng väärikalt ja anda Kreekale lahing,» rääkis Reim.

Ta lisas, et eraldi motivatsioonikõnet kellelegi pidada pole vaja, sest tegemist on koondisega ja motivatsioon on asi, mis peab mängijate endi seest tulema. Samuti on nii mõnelgi palluril soov uueks hooajaks uus koduklubi leida ning mis saaks olla parem koht enda tõestamiseks, kui mäng sellisel tasemel, tõdes Reim.

«Kui võtta senised viis mängu, siis neljas esimeses olime kuni mängu lõpuni sees, kuid neljapäeval Ungari vastu paraku nii ei läinud, see oli alagrupiturniiri kõige kehvem mäng meie poolt. Aga nüüd tahaks kindlasti Kreekale sellise lahingu anda, et püsiks mängu lõpuni sees ja võitleks punktide nimel.

Kui mõtlen ka enda mängijakarjäärile, siis on november millegipärast Eesti jalgpallile alati kõige kehvemate tulemuste aeg olnud. Nii et jõulusoov on mul juba välja mõeldud: et seda novembrit kalendris enam ei olekski,» muigas peatreener.

Nii nagu Reim juba pärast kohtumist Ungariga lubas, teeb ta Kreekaga mänguks koosseisus kindlasti teatud vangerdusi. Mängukeelust on vabanenud keskkaitsja Nikita Baranov, samal ajal ründaja Henri Anier on kaartidega väljas. Kas Baranovi naasmine tähendab seda, et naastakse kolme keskkaitsjaga formatsiooni juurde, ei osanud Reim veel öelda, see pannakse paika viimase treeninguga.

«Kolme keskkaitsjaga mängimine on üks variantidest. Aga loomulikult peame lähtuma, kus ja kellaga mängime, mis on nende tugevused, kuidas oleme valmis väljakul nende käike kinni panema. Peame leidma ideaalse lahenduse, mis tooks edu,» ütles Reim.

Nikita Baranov märkis, et tema jaoks pole vahet, kas astub platsile nelja- või viiemehelises kaitseliinis. «Treener otsustab, meie mängijatena peame olema kõigeks valmis,» ütles Baranov.

Mis puudutab aga seda, et Kreeka koondist juhendav Angelos Anastasiadis on ametis olnud vaid ühe mängu, kui neljapäeval võideti Soomet 1:0, siis Reimi hinnangul mängib Kreeka suures pildis sarnast jalgpalli nagu varemgi. «Koondises on mõningaid väiksema kogemusega mängijaid, kindlasti tahavad nad end uuele juhendajale tõestada ja näidata,» lisas Reim.