Ronaldota Portugal tegi Itaaliaga tulise viigi ja jõudis Euroopa nelja parema hulka

Kuna Itaalial on nüüd alagrupis kõik neli mängu peetud, ei saa nad oma 5 punktiga enam teiselt kohalt kõrgemale kerkida. Portugalil on aga 7 punkti, mis tähendab nende jaoks pääsu poolfinaali ja kukutab ühtlasi 1 punkti peal oleva Poola järgmiseks hooajaks B-divisjoni. Portugali ja Poola teisipäevane kohtumine Guimarãesis ei muuda enam midagi.

A-divisjonis selgub veel kaks edasipääsejat homme, kui pärastlõunal kohtuvad 3. grupis esmalt Inglismaa ja Horvaatia. Gruppi juhib 6 punktiga Hispaania, kes ei saa enam välja langeda, kuid kes jääb emma-kumma konkurendi võidu korral nende järel grupis teiseks. Inglismaa-Horvaatia kohtumise kaotaja langeb B-divisjoni, viigi puhul on Hispaania finaalturniiril ning väljalangeja sõltub skoorist. Et oktoobris tehti Rijekas 0:0 viik, annab väravateta viik grupis teise koha inglastele, kuna nende üldine väravate vahe on parem, väravatega viik aga Horvaatiale, kes edestaks sel juhul inglasi tänu võõrsil löödud väravale.