Postimees Austraalias. Mäkinen: loodan, et Ott liitub meie tiitlipidustustega

«Tema hooaja lõpp oli täis ebaõnne. Kujutan ette, et selliste ebaõnnestumiste pealt on raske puhkusele vastu minna. Jari-Mattil oli eelmisel aastal sarnane olukord. Aga see ongi ralli, ekstreemne spordiala,» jätkas Mäkinen.

Hoolimata Tänaku ebaõnnest on Toyotal põhjust tähistada, sest Hyundai, M-Spordi ja Citroeni ees võideti meeskondlik MM-tiitel. «See on tiimitöö tulemus, aga Oti roll on selles tiitlis kõige suurem. Nüüd on aeg seda tiitlivõitu tähistada. Loodetavasti liitub ka Ott meiega ja tema tuju läheb paremaks,» lausus Mäkinen.

Hooaega kokku võttes sõnas Mäkinen, et Toyota sai teada, kuhu poole oma arendusega liigub. «Meil oli üleüldiselt tugev aasta. Alguses pidime küll veidi õppima, aga see on ka loogiline. Kõik ei saa korraga juhtuda. Nüüdseks on meil juba üksjagu kogemust ning me teame, kuhu suunas liigume. See aga ei tähenda, et me autot edasi ei arendaks.»