Eesti alistas kodusel EMil Türgi

Mängu saatuse otsustas eelviimane üheksas voor, kus Eesti meeskonnal õnnestus enda kasuks pöörata vastase eksimus ja võita neli punkti. «Enne otsustavat viset võtsime reeglitega lubatud pausi, et pidada nõu oma treeneriga. Kristiani abiga leidsime õige koha, kuhu kivi visata ning vise õnnestuski hästi ja see tõi võidu,» kommenteeris mängu võistkonna kapten Harri Lill.

Viimases 10. voorus oli vastastel kasutada viimase kivi eelis ning Lille sõnul oli eesmärgiks mängida kindlalt ja mitte lubada vastastel võita kolme punkti, et mängu seisu viigistada. Viimases voorus võitis Türgi viimase kivi eelist kasutades kaks punkti, kuid mängu lõpptulemust see enam ei mõjutanud.

«Olime mänguks valmis, kuid võitlus oli korralik. Türgi on kõva vastane ja eksimusi oli neil väga vähe, kuid me kontrollisime mängu algusest peale ja fookus oli paigas, mis tõi lõppkokkuvõttes edu. See on meie jaoks oluline võit,» sõnas Lill.