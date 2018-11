Postimees Austraalias. Võitnud Latvala andis endale enne viimast katset lubaduse

«Otsustasin, et ei võta väga riske ja sõidan kontrollitult lõpuni. Pean ütlema, et olen väga-väga õnnelik! Sellest on päris palju möödas, kui viimati võitsin,» rääkis viimati 2017. aastal Rootsis võidutsenud Latvala.

Siiski tunnistas Latvala, et oli viimase katse eel närvis. «Teadsin katsele minnes, et olen kas kangelane või null. Ma ei tahtnud olla null. Teadsime, et me ei saa meeskondlikku tiitlit kaotada. Lubasin endale, et ma ei taha kurbi jõule. Ma tahan rõõmsaid jõule!»