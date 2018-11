Musta teekond Euroopa karikaetapil lõppes poolfinaalis

«Pikka aega on mind seganud terviseprobleemid ja ootused võistluse eel polnud kõrged. Pigem on hea meel sellest, et saan praegu korralikult treenida ja võistelda,» ütles Must, kelle järgmine suurem võistlus on jaanuaris Tallinnas peetav Euroopa karikaetapp.