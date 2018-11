Mercedese pealik: Verstappenist saab maailmameister

Wolffi sõnul näitas Brasiilia GP intsident Verstappeni ja Esteban Oconi vahel, et Verstappenil on veel üksjagu õppida. «Mina näen temas tulevast maailmameistrit. Tal on uskumatu kiirus ja talent. Kui ta oma nurgad maha lihvib, saab temast maailmameister,» ütles Wolff.