UEFA määras eestlased ametisse Rahvuste liigas

19. novembril on Vaduzis toimuval UEFA Rahvuste liiga mängul Liechtenstein - Armeenia kohtunike vaatleja Are Habicht. Matši teenindavad Luksemburgi kohtunikud.

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) võistluste osakonna juhataja Kadri Jägel on UEFA delegaat 28. novembril toimuval UEFA noorteliiga mängul Chelsea FC (Inglismaa) - IF Elfsborg (Rootsi). EJLi koondiste mänedžer Raili Ellermaa on delegaat 29. novembril Valgevenes peetaval UEFA Euroopa liiga alagrupiturniiri mängul FC BATE Borisov (Valgevene) - Vidi FC (Ungari).