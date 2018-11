Donaldas Kairys: tahtsime väga võita, aga kaotasime mängu üle kontrolli

Kalev/Cramo juhtis esimese poolaja järel viie punktiga, kuid teine poolaeg algas väljakuperemeeste vahespurdiga ja valitsev Eesti meister ei leidnud sellele rohtu. «Mul on väga kahju, et me ei suutnud Zeniiti võita. Meil oli selleks võimalus. Me tahtsime väga siin võita, aga kaotasime teisel poolajal mängu üle kontrolli,» rääkis Kairys tund pärast lõpusireeni Postimehele.