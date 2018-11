NBA otsepilt: Orlando Magicu eesmärk on fileerida Lakersilt skalp

Magicu jaoks on tegemist hullumeelse viiemängulise Läänerannikuturnee viimase kohtumisega, kus nädala jooksul madistatud vaid eliitklubidega, nagu Toronto, Portland, Golden State ja Denver.

Kodulinn saatis Magicu teele kerge südamega: võlurite rünnak lööb sädemeid, üheksast viimasest etteastest on kogutud seitse võitu ja selle perioodi jooksul juhitud liigat nii üldise viskeprotsendi kui kolmeste protsendi arvestuses.

Väärt abimeheks on Vucevicile lõpuks sirgumas ka kõrge lennuga jõuline äär Aaron Gordon, kes suutnud isiklikud viskeprotsendid kergitada, kuhu tarvis. Kõvasti käivad pingilt abiks ründav tagamees Terrence Ross ja möödunud suvel kuuenda valikuna draftist hangitud pikakasvuline äär Jonathan Isaac.

Kuuldavasti on näiteks Washington Wizards otsustanud, et see, mis tõi neid siia, ei vii enam edasi, mistõttu võivad peatselt turule ilmuda pealinlaste mõlemad kõrgelt hinnatud tagamehed. Neist Bradley Beali peetakse kandidaadina sobilikumaks, nimekama John Walli kahjuks räägib drakooniline leping.