NBA prohmakad: mis juhtub, kui noorele täkule anda liiga palju aega palli korvi surumiseks

Dallas Mavericksi tagamängija Dennis Smith Jr. sai kohtumises Golden State Warriorsiga korvi suunas ilma, et ükski vastane teda segama oleks tulnud. Mõistagi mõtles 20-aastane mängumees selle peale üle ja keeras pealtpanekuürituse korralikult untsu. See on üks kild möödunud nädala NBA prohmakatest.