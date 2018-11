FIA plaanib WRC-sarjas innovaatilist muudatust

Austraalia ralli lõppes Hyundai sõitjale Mikkelsenile mäletatavasti väljasõiduga, mille suur süüdlane oli katsel olnud traktor. Nimelt oli traktorijuht läinud paigast nihutatud heinapalle õigele positsioonile sättima, tekitades sellega ülimalt ohtliku olukorra.

Nüüd on mõned WRC sarja asjapulgad tulnud välja ideega asendada heinapallidest moodustatud šikaanid virtuaalsete šikaanidega. See tähendaks, et juhid peaksid edaspidi teatud sektsioonides langetama auto kiiruse kokkulepitud kiiruseni, kuid mingisugust takistust, millest mööda sõita, enam ei oleks.

Hyundai meeskonna mänedžeri Alain Penasse sõnul on tehnika, mis piiraks teatud rajalõikudel autode kiirust, tegelikult olemas ning tema on virtuaalsete šikaanide idee pooldaja. «See on sarnane süsteem, mida kasutatakse ringrajasõitude boksiteedel,» ütles Penasse.

«Meile on öeldud, et eelnevalt kokkulepitud kohtades ei tohiks auto kiirus ületada näiteks 50 km/h. Autol tuleb teatud distants läbida kokkulepitud kiirusega ning seejärel võib taas kiirendada. See on palju parem idee kui šikaanid. Ma vihkan šikaane, need põhjustavad liiga palju õnnetusi,» jätkas Penasse.