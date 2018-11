Ogier alustab Citroeni arendamist

Ogier kinnitas, et osaleb Portugalis nelja päeva pikkusel auto arendamiseks mõeldud testil, millest kaks toimuvad kruusal ja kaks asfaldil. «Püüan nendest päevadest võtta maksimumi. Ärge unustage, et 2017. aastal, kui liitusin M-Spordiga, sain testida vaid poolteist päeva,» meenutas Ogeir.

Ogeir tunnistas, et ta pole järgmist hooaega silmas pidades just parimal positsioonil, sest eeldatavad tiitlipretendendid Thierry Neuville ja Ott Tänak on oma autodega juba tuttavad.