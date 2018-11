Võrkpallikoondise põhitegija hooaeg sai suure tagasilöögi

Aganitsa koduklubi Maaseiki Greenyard teatas oma kodulehel, et Aganits peab oma õlavigastusega kolmapäeval minema operatsioonilauale ning jätab selle hooaja tõenäoliselt vahele. Ühtlasi võib see tähendada, et Agantisa ja Maaseiki Greenyardi koostöö lõppu.