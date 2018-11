Eesti curlingunaiskond jahib kodustel tiitlivõistlustel edasipääsu

Eesti naiskonnal on kirjas kolm võitu ja kolm kaotust ning alagrupi üldarvestuses tõusid eestlannad neljandale kohale, mida jagatakse praegu Ungari, Leedu ja Poolaga. Eesti naiskonna eesmärgiks on jõuda play-off’i, kuhu pääseb neli paremat. «Võimalused on olemas, sõltub teiste mängudest, kuid naiskondade tase on väga ühtlane,» kommenteeris Eesti naiskonna kapten Marie Turmann.