Mäkinen põrutas WRC-sarja korraldajatele: mida me siin teeme?

WRC-sarja eesvedajaid on aasta viimase MM-ralli asukoha pärast juba mõnda aega kritiseeritud. Eelkõige tuuakse välja, et sealsetele inimestele ei paku ralli huvi ning publikunumber on väikene.

Toyota meeskonna pealiku Mäkineni hinnangul tuleks hoolikalt läbi mõelda, kas Coffs Harbor on WRC etapi jaoks ikkagi õige koht. «Miks me siin oleme? See pole õige koht. Oleme keset tühermaad ning kedagi ei huvita, mida me siin teeme. Meil oli ülipõnev hooaja lõpp, kuid publikut ei huvitanud see üldse,» kritiseeris Mäkinen.