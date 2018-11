Hokinaise pöörane teekond Minneapolisest samasse võistkonda põhjakorealastega

Põhja-Korea halastamatu diktaator Kim Jong-un oma tuumarelvaprogrammi ja ebainimlike vangilaagritega on üks maailma kardetuim inimene. Samuti on tema kuritegelikus haardes olev riik maailma suletuim, see on end aastakümnete jooksul nii tihkelt kinni pitseerinud, et sealsete olude kohta midagi täpsemalt teada ei olegi.