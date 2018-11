Robert Kubica on F1-sarjas tagasi!

«On olnud pikk tee, et siia punkti jõuda. Retk jõudmaks tagasi F1-stardirivvi on pakkunud suuri väljakutseid, aga mis näis peaaegu võimatu on tundub nüüd võimalikuna,» rääkis Kubica, kes tegi 2011. aastal hobikorras rallit sõites avarii, mille tulemusel kaotas osaliselt oma paremas käes liikumisvõime.

Kaheksa aastat hiljem on ta F1-sarjas tagasi. Seda küll tiimis, mis on sel hooajal osutunud selgeks punaseks laternaks. «Jõuda järgmisest hooajast taas F1 stardirivvi on mu elu üks suuremaid saavutusi. Olen kindel, et läbi raske töö ja pühendumuse motiveerime meeskonda, et koos häid asju saavutada,» hindas sportlane.