«Spordiministeerium»: Erki Noole hinnangul on olümpiaala maailmameistrit ja mitteolümpiaala tiitlivõitjat võimatu kõrvutada

Bikiini-fitnessis maailmameistriks kroonitud Arida Muru ei osanudki Nool järjestuses kuhugi asetada. «Ega mina väga täpselt aru ei saa, kas need tiitlivõistlused käivad neil selle järgi, et sa kaalud 75-78 kg, pikkust on 181-183 cm ja vanus on 35-38 aastat? Natuke on tunne, et nad võistluse eel vaatavad protokollis, et kõik saaks oma medalid kätte. See on minu jaoks natukene subjektiivne spordiala ja ma ei oska seda kuhugi paigutada,» ütles Nool «Spordiministeeriumis».