Alonso: tänu vormel 1 sarjale puudub mul eraelu täielikult

«Tänapäeva vormel 1 masinad on midagi imelist. Ei ole vahet, kas sõidad esimesel, viiendal või viieteistkümnendal kohal. Loomulikult on võidu peale sõita veidi erilisem tunne, aga masinad on tänapäeval nii head, et sa naudid igat hetke vormel 1 sarjas sõites,» rääkis Alonso Racefans'ile.