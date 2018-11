Verstappen Oconi tõukamisest: kas ma oleksin pidanud teda tänama, et ta mu sõidu ära rikkus?

«See olukord oleks võinud veelgi hullemini lõppeda. Mis te eeldasite, et ma pärast sellist tegutsemist teen? Oleksin pidanud Oconi juurde minema, kätt suruma ja tänama teda selle eest, et ma võidu asemel teiseks jäin?» rääkis siiani olukorrast ärritatud Verstappen BBC-le.

«Me oleme kõik emotsionaalsed, ma olin selles olukorras just kaotanud võidu. Tõuklemist ju spordis ikka leidub, sama nägin ka mõned päevad tagasi jalgpalli vaadates. Minu enda arvates oli see minu poolt küllaltki vaoshoitud käitumine,» lausus Verstappen.

Kuigi algselt leidis Ocon, et ta ei teinud olukorras midagi valesti, siis hilisemalt on ta siiski oma sõnad tagasi võtnud: «Tema oleks pidanud selle sõidu võitma, ta tegi head tööd. Ma ei tahtnud seda tegelikult teha, aga me ei saa minevikku muuta. Mul on Maxist kahju.»