Täna: kas Kelly Sildaru alustab MK-hooaega võiduga ja jätkab vaimustavat seeriat?

Sildarul on ühtlasi võimalik jätkata fenomenaalset seeriat. Freestyle-suusatamise kommertsvõistluste üle arvet pidava veebilehe AFP (Association of Freeskiing Professionals) ja Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) andmebaaside järgi on Sildaru pärast 2013. aasta 5. märtsi võitnud 25 rahvusvahelist pargisõiduvõistlust järjest (neile lisanduvad ka mõned kohalikud võistlused Eestis).