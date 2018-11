Mis on Saskia Alusalu ilu saladus?

Olümpiamängude ajal kirjeldas USA tuntud spordiportaal Yahoo! Sports Alusalu järgmiselt: «Tänu säravale naeratusele, blondidele kiharatele ja rabavale Ida-Euroopa ilule sai Saskia Alusalu terve maailma tähelepanu osaliseks, kui ta olümpia avatseremoonial Eesti lippu kandis.»

Alusalu nentis ilust rääkides, et üks, mis teda häirib, on see, et tihtipeale käib blondide juuste ja ilusa välimusega kaasas ka eelarvamus, et inimesel pole oma arvamust, et ta pole kuigi terane ja et ta kasutab erinevates olukordades oma välimust ära.

«Olen märganud, et nii mõnigi kord ollakse üllatunud, kui ma rääkima hakkan, sest see, mida ma räägin, ei lähe nende eelarvamusega kokku. Aga sellega polegi midagi teha, esmamulje on lihtsalt selline,» nentis Alusalu, kes tõi ühe näitena ka oma treeneri, kes küsis, miks noor naine oma välimust ära ei kasuta, et lennukis äriklassis sõita.

«Olin siis ikka täielikus hämmingus – minu arvates oli see niivõrd rumal mõte. Ilus olemine pole mulle mingi prioriteet ja ma hindan ka teistes inimestes hoopis teisi väärtuseid.”

Iluprotseduurid minimalistlikud

Mis puudutab Alusalu ilurutiine, siis need on võrdlemisi tagasihoidlikud. Ta ei näe meeletult vaeva, et olla ilus. Geenide üle, tõdeb ka ta ise, võib ta muidugi üksnes heameelt tunda.

«Õde arvas, et kindlasti on väga palju neid, kes arvavad, et ma näen hullult palju vaeva iga päev. Aga tegelikult võtavad mu iluprotseduurid päevas aega umbes ühe minuti – kasutan vaid ripsmetušši ja lainerit. Mul on lihtsalt liiga kiire – pole aega meeletult vaeva näha,» muigas alles hiljuti Jaapanist võistlustelt naasnud Alusalu, kellel on üks põhjus veel, miks tal pole meeletut ilutoodete arsenali:

«Lendan ja reisin väga palju ja igasugusteks ilutoodeteks poleks isegi ruumi mitte. Jaapanist ostsin kreemi üle pika aja, sest sealses kliimas muutus näonahk väga kuivaks. Muidu ei kasuta ma sedagi.»

Küsimusele, mis siis on õigupoolest Alusalu ilu saladus, vastas ta lühidalt: «See võib küll kõlada klišeena, aga inimene, kes armastab seda, mida ta teeb ja teeb seda kogu südamest, see on ka õnnelik inimene ja see paistab ka välja. See on palju suurem saladus, kui mistahes maskid või iluprotseduurid.»

Toitumise ja treeningu tasakaal

Väga palju mängib tema välimuse juures loomulikult rolli ka see, kes ta on – tippsportlane. Värskes õhus viibimine, füüsiliselt väga aktiivne olemine ja tervislik ning mitmekesine toidulaud on komponendid, mis teda igapäevaselt saadavad.

«Ma olen ka varasemalt rõhutanud, et toitumise puhul tuleks kuulata oma keha häält ja mitte minna äärmustesse. Minu enda jaoks on ülioluline just kvaliteetne tooraine ja mitmekesine toidulaud. Kehale vajalikud valgud tagab kerge, toitev ja tervislik liha, olgu siis tegemist veise-kana või hoopis sealihaga,» loetles Alusalu, kes ei keela endale aeg-ajalt ka tükikest kooki või jäätist.

Ka kvaliteetne uni mängib hea enesetunde ja ilusa välimuse juures suurt rolli.