Sildaru jätkas MK-etapi võiduga imelist seeriat

Viis päeva hiljem, 5. märtsil 2013 võistles Sildaru Kitzsteinhornis, kus toimusid Austria lahtised meistrivõistlused. Seal sai ta kolmanda koha. Teda edestanud sakslanna Lisa Zimmermann ja britt Katie Summerhayes on viimased naised, kes suutnud pargisõidus Sildaru alistada. Järgnenud on võidumarss. Eesti neiu paremust on tunnistada tulnud eranditult kõigil pargisõiduvõistlustel, kus Sildaru on startinud.