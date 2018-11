Võrkpallikoondislane andis positiivse dopinguproovi, aga pääses noomitusega

Eesti Antidopingu juhataja Elina Kivinuki sõnul on ravimite andmebaas loodud lihtsustamaks infootsinguid, et kontrollida Eesti Ravimiametis registreeritud ravimites sisalduvate toimeainete kuuluvust WADA keelatud ainete nimekirja.

Andri Aganits andis augustis dopinguproovi, millest leiti vähesel määral tamoksifeeni. Sportlane kinnitas, et tarvitas keelatud ainet sisaldanud ravimit arsti ettekirjutusel ravi eesmärgil. Distsiplinaarkolleegium leidis, et ravimi kasutamise eesmärk oli tervisemure lahendamine ja eesmärgiks ei olnud sportlike saavutuste parandamine.

Sportlane oli uurinud Eesti Antidopingu kodulehel olevast ravimite registrist, kas ravim on lubatud ja järeldanud, et antud ravim on tablettide kujul lubatud. Kuigi sportlane oleks võinud kontrollida keelatud ainete nimekirja või konsulteerida spordiarstiga, mis kolleegiumi arvates oleks tõenäoliselt vältinud dopingureegli rikkumise, on sportlase hooletusest tingitud viga siiski väike ning kolleegium määras noomituse ilma võistluskeeluta.