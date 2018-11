Keelatud ainega vahele jäänud koondislane selgitas juhtunu tagamaid

«Taastudes õlaoperatsioonist on mul võrkpallifännidele hea ja halb uudis. Hea uudis on see, et operatsioon oli küll plaanitust pikem ja raskem, ent oli edukas. Halb uudis on aga see, et alanud hooaeg on minu jaoks lõppenud. Teine ja veel halvem uudis on see, et mõned kuud tagasi sattus minu organismi arsti raviplaani täitmise käigus ka keelatud ainet. Selle aine nimi oli tamoksifeen ja see sisaldus ravimis, mida võtsin arsti ettekirjutusel.