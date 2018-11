Aganitsa soov isaks saada tõi kaasa positiivse dopinguproovi

«Teine ja veel halvem uudis on see, et mõned kuud tagasi sattus minu organismi arsti raviplaani täitmise käigus ka keelatud ainet. Selle aine nimi oli tamoksifeen ja see sisaldus ravimis, mida võtsin arsti ettekirjutusel. Põhjus väga lihtne. Ravi eesmärk on aidata mul elukaaslasega perelisa saada,» kirjutas Aganits.