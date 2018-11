Mägi: uude sekundisse jooksmine ei ole utoopia

Milliseid järeldusi on 400 m tõkkejooksu Eesti rekordimees teinud ja millise pilguga vaatab tulevikku, rääkis ta Postimehele antud usutluses.

Rasmus, kuidas puhkus on sujunud või sujus?

Eelmisel aastal üritasin pärast MMist loobumist end Teemantliiga finaaliks võistluskorda saada. See ei õnnestunud. Mu hooaeg lõppes juba Eesti meistrivõistlustega. Tänavu sujus kõik plaanipäraselt, aga ei tekkinud hooaja lõpus tunnet, et peaksin kindlasti kuu aega täiesti audis olema. Sain rahulikult oma keskkonnas olla. Paari aasta eest oli see erinevate kohustuste tõttu märksa keerulisem.