Kalev/Cramo saab täiendust NBA kogemusega mängumehe näol

New Yorgist Queensist pärit 208 sentimeetri pikkune keskmängija liitub BC Kalev/Cramo meeskonnaga uue nädala alguses.

Heat vahetas mängija aga Philadelphia meeskonda, saades vastu Justin Holiday ja esimese ringi drafti valikud. Philadelphia 76ersi särgis sai mängija aastatel 2012-14 sai kokku kirja 59 mängu ning tõi neis keskmiselt 3,6 punkti ja 3,1 lauapalli. Seejärel liikus mängija mitmeid kordi D-Liiga ja NBA vahel, saades üksikuid võimalusi, kuniks 2014. aastal vahetati ta New York Knicksi meeskonda, kes koheselt mängija teenetest loobus.

Seejärel on mängija liikunud erinevate riikide ja liigade vahel. Moultrie on mänginud Hiinas, Liibanonis, Türgis, Filipiinidel ja mujal. 2017-2018 hooajal esindas mängija kolme meeskonda Mahram Tehran (Iraan), Road Warriors (Filipiinid) ja Incheon ET (Lõuna-Korea). Mängija hooaja keskmised näitajad olid 20,96 punkti, 11,6 lauapalli ja 2,04 korvisöötu.