Ilves «halenaljakatest hüpetest»: liigne enesekindlus sai saatuslikuks

«Aga kui pikemalt püüda selgitada, siis ilmselt sai saatuslikuks liigne enesekindlus. Kuna siin läheduses olid kõik hüppemäed kinni, oli meil valida, kas lähme Kesk-Euroopasse või Faluni või keskendume ainult suusatamisele. Lootsime, et suudan hüppetunnetust hoida. Eksisime,» lahkas Ilves.

«Ma ei mäleta, et ma sel mäel üldse kunagi alla 100 meetri oleks hüpanud,» tõi ta ilmeka võrdluse. «Aga nüüd, jah, läks kõik algusest peale käest ära. Hoovõtus oli viga sees, tõukasin veidi vara. Kui lisada kehv tuul, lõigi kohe vindi sisse. Nii läksin ka võistlushüppele kehva tundega ega saanudki lõpuks aru, kus ma olen või mida teen. Tunnetus oli täiesti kadunud. Sel mäel võimenduvad vead kohe.»

«Aga ikkagi: sellised hüpped on lihtsalt halenaljakad. Isegi kui ma väga püüaks, ei oska ma tegelikult nii vähe hüpata,» tegi eelkõige hea hüppajana tuntud Ilves eneseirooniat. «Me ei ole neid isegi üle vaadanud. Sel puudub igasugune mõte. Tuleb lihtsalt unustada ja puhtalt lehelt edasi minna.»

Kuid ta lisas otsemaid: «Kindlasti annab taoline asi enesekindlusele teatava löögi. Aga ma usun, et tegemist on vaid hetkelise kaosega ja suurt katastroofi ei ole. Paanikast võiks rääkida, kui ma saanuks enne nädal aega hüpata ja tulemus olnuks säärane.»

«Kõik mäel toimunu oli niivõrd masendav ja rusuv, et ma ei olnud vaimselt valmis rajale minema. Kuskil kaugel 50.-60. koha peale sõitmine ei ole minu tase. Tegin hoopis ühe korraliku trenni ja käisin täna hommikul jõusaalis,» kirjeldas ta. «Pealegi on tihe nädalalõpp kohe ootamas. Kasulikum oli ses olukorras jõudu säästa. Loodetavasti saab Lillehammeris vahepeal korralikult harjutada. Usun, et siis leian õige tunnetuse taas üles. Jalas peaks hüpe sees olema küll.»