Saarepuu punktideta nädalavahetusest: see on sport

Küll aga jooksid lati alt läbi sprinterid Marko Kilp (kvalifikatsiooni 46. +11,82) ning Raido Ränkel (47. +11,96). «Sprinterite seisund järelikult ongi selline. Oleme täpselt seal maal, millised on meie kohad – keskpärased,» resümeeris Saarepuu, kelle sõnul on raske koheselt põhjapanevaid järeldusi teha.

«Raido tegi enda kohta korraliku sõidu, aga Karelil ei tulnud välja. Ta tundis soojenduse ajal end hästi, kuid võistluse ajal enam mitte. Marko läks täna olukorda hindama. Tal on pingutust vaja, et end käima tõmmata,» sõnas Saarepuu.

Järgmisel nädalal jõuab MK-karussell Lillehammerisse. Seal on statuudi järgi stardis kolm meest – Tammjärv, Kilp ja Ränkel. Võib-olla lisanud neile ka neljas suusataja, ent see on veel lahtine.

«Ootused hooaja algusele olid suuremad, aga see on sport. Oleks me kõik pikalt viimased olnud, siis oleks pidanud kukalt kratsima. Aga olime keskel. Peame paremaks saama. Järgmiseks nädalavahetuseks on raske midagi suurt muuta, aga sealt edasi Kesk-Euroopaks ja Tour de Skiks saame juba midagi teha,» sõnas Saarepuu.