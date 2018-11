Nurmsalu Aigro punktikohast: sellist tulemust ei kobista

19-aastane Aigro hüppas esimeses voorus 130 meetrit ja tagas 12. sportlasena koha 30 parema hulgas. «Hüpe oli kaunis. Mitte ainult eestlastele, aga ka välismaalastele,» tunnustas Nurmsalu kaasmaalast.

Teises hüppevoorus lendas Aigro 128,5 meetrit ja loovutas üldarvestuses seitse kohta. Nurmsalu sõnul kasutas Aigro tingimused ideaalselt ära. «See on täiesti loogiline, et suur mägi ja vastutuul on Artti leib. Ta kasutas tingimused ideaalselt ära. Tegelikult jäi tal juba eile punktikohast neli-viis meetrit puudu. Sellel mäel on kõik väikestes asjades kinni.»

Kas see oli sähvatus või märk uuest tasemest? «Kindlasti on tema tase täitsa korralikult tõusnud. Sellist tulemust ei kobista ja suusahüpetes seda naljalt ei juhtu. Aga tuleb mainida, et Ruka-taolisi mägesid on MK-sarjas üks-kaks. See on vana profiili mägi – ettepoole hüpatav ja nõuab teistmoodi tehnikat. See on edasiminek ja täna ta realiseeris selle ära,» vastas Nurmsalu.