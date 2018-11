Uuel positsioonil mängiv Liverpooli ründaja sattus kriitika alla

«Fulhami mängu oli vaatamas 20 Saksamaa treenerit. Ma pole kindel, kui kriitilised nemad olid, aga kui me koos ühe joogi tegime, siis ütlesid nad, et Bobby Firmino on suurepärane mängija,» jätkas Firmino.

«Ta teeb nii palju väikeseid asju. Ta on tõeline tööloom. Ta on siin, ta on seal, ta on igal pool. Tal on endal kirjas kuus väravat, aga samas on ta teiste mängijate väravate jaoks korduvalt eeltöö teinud. Kõik oleneb, mida täpsemalt jälgida. Ma ei ole kordagi kuulnud, et ta kurdaks kriitikute üle ning sooviks oma vanal positsioonil mängida. Ta teeb oma tööd ja on sellega muutnud end meie jaoks väga väärtuslikuks,» lausus Klopp.