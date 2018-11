Soomeri karjäär jätkub Hondas

«Mul on väga hea meel jätkata Racedays Honda meeskonnas. Üheskoos on meil tugev potentsiaal headeks tulemusteks ning kui me jätkame sealt, kus Kataris pooleli jäi, siis olen kindel, et need tulemused on kiired tulema. Mina ja meeskond oleme väga motiveeritud ja teeme juba tööd uue hooaja tarbeks,» ütles Soomer.